Эксперт: спрос на покупку недвижимости в Сочи возрос вдвое после снятия карантина

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Спрос на покупку недвижимости в Сочи после снятия карантина по коронавирусу на территории Краснодарского края вырос в два раза по сравнению с прошлым годом на фоне ожидания второй волны пандемии и перехода россиян на дистанционный формат работы. В связи с этим выросли и цены на жилье, рассказала ТАСС президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева.

"Спрос на покупку жилья возрос на 50%, если сравнивать с июнем прошлого года. На это повлияла именно пандемия. В основном покупают недвижимость не для жизни, это покупатели, которые либо боятся второй волны, чтобы пересидеть осень и зиму в Сочи, или же это просто покупка недвижимости для отдыха", - рассказала Усачева.

Она пояснила, что согласно наблюдениям, практически 80% россиян, у кого есть собственность на курорте, воспользовались возможностью переждать карантин в Сочи. Кроме того, многие в условиях пандемии коронавируса перешли на дистанционный режим работы, что также поспособствовало увеличению спроса на покупку жилья у моря. В основном это, по словам эксперта, жители Москвы, Московской области, Перми и Красноярска.

"В обычное время, не в условиях пандемии, рынок недвижимости оживляется к лету. Но в основном обращаются "интересанты", то есть те, кто приезжают отдыхать, они присматриваются, прицениваются, и если их что-то заинтересовало, или покупают, или возвращаются уже осенью. А сейчас реально люди покупают, в том числе и с помощью дистанционных сделок", - отметила Усачева.

Рост цен

Наряду с возросшим спросом увеличилась и стоимость жилья, особенно в частном секторе, а также на землю.

"Земельные участки в каких-то местах выросли [в цене] на 50%, в каких-то - больше чем на 100%. Например, в некоторых селах стоимость за сотку стоила (до пандемии коронавируса - прим. ТАСС) 200 тыс. рублей, то сейчас в этом же селе могут просить 500 тыс. рублей за сотку", - сказала Усачева.

При этом, по ее словам, на новостройки, строительство которых не останавливалось и во время карантина, цены выросли незначительно. Учитывая, что обычно застройщики поднимают цены каждые 10 дней, в целом за три месяца их средняя стоимость возросла на 10%.

Эксперт также отметила, что вырос спрос и на аренду недвижимости. Цены в данном сегменте также увеличились вплоть до двукратного роста. Жилье, которое еще три месяца назад можно было арендовать за 70-90 тыс. рублей, сейчас стоит 150-170 тыс.

В Краснодарском крае с 31 марта действовал карантин, который был снят 21 июня, после чего в регион активно начали прибывать туристы.