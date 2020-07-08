На горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии создадут 2 тыс. мест размещения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. мест размещения туристов, более 30 км трасс и три канатные дороги создадут на начальном этапе строительства горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Об этом в среду ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития России по итогам рабочей поездки первого замглавы министерства Михаила Бабича в Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Северную Осетию.

"В Северо-Кавказском федеральном округе может появиться еще один горнолыжный курорт мирового уровня "Мамисон". Министерством экономического развития Российской Федерации по поручению правительства РФ совместно с руководством Северной Осетии - Алания прорабатывается план создания курорта. <…> Потенциал курорта оценивается в 82 км горнолыжных трасс и 15 подъемников, по итогам реализации начального этапа его создания планируется строительство более 30 км горнолыжных трасс, 3 пассажирских подвесных канатных дорог, не менее 2 тыс. мест размещения", - сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, географическая близость к успешным горнолыжным курортам делает "Мамисон" хорошей альтернативой для активного отдыха. Турпоток на соседние "Гудаури" и "Архыз" составляет более 300 тыс. человек в сезон, при этом спрос превышает предложение. При этом горнолыжный сезон на "Мамисоне" может длиться с ноября по апрель, также есть потенциал для строительства круглогодичных трасс. "Курорт обладает уникальными геоклиматическими особенностями: продолжительностью горнолыжного сезона с ноября по апрель, возможностью организации круглогодичного катания на леднике "Зарамаг", значительным перепадом высот", - пояснили в министерстве.

Согласно планам Минэкономразвития, реализация курорта "Мамисон" позволит создать дополнительную "точку притяжения" международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития Северной Осетии.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.

Перспективы развития

Кроме того, в ходе рабочей поездки Бабича состоялось несколько совещаний, на которых подробно обсудили вопросы социально-экономического развития регионов, а также реализацию крупных инфраструктурных и промышленных проектов. "Работа предстоит непростая, но совместно с главами регионов рассчитываем улучшить социально-экономическую ситуацию на Северном Кавказе и отношение к региону", - привели в министерстве слова Бабича.

Отмечается, что в Ингушетии подробно обсудили проблемы дефицита питьевой воды и водоотведения, а также затронули вопросы обеспечения населения надежным и безопасным газоснабжением. По данным МЭР, решение этих вопросов окажет непосредственное влияние на уровень жизни в республике.

Участники совещания также осмотрели горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии, обсудили вопросы его перспективного развития. Минэкономразвития РФ готово оказывать поддержку региону в решении текущих и стратегических проблем курорта, добавили в министерстве.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа, правопреемником которого стало Минэкономразвития.