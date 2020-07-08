Авиакомпания Azur Air откроет регулярные рейсы в Анапу и Красноярск

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air, которая до пандемии осуществляла только чартерные рейсы, планирует с 18 июля открыть третье по счету регулярное направление - рейсы в Анапу из нескольких городов России. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Полетная программа в этот город-курорт запланирована из четырех городов - Красноярска, Екатеринбурга, Самары и Уфы", - отмечается в сообщении.

Полеты из Красноярска в Анапу начнутся 18 июля, из Екатеринбурга - 19 июля, из Самары - 20 июля и из Уфы - 22 июля. На всех рейсах будут использоваться воздушные суда Boeing 757-200, рассчитанные на перевозку 238 пассажиров в экономическом классе, уточнили в Azur Air.

"Кроме того, Azur Air впервые запускает регулярные рейсы по нетуристическому маршруту: Москва - Красноярск - Москва. Они будут выполняться 3 раза в неделю, во вторник, пятницу и воскресенье на самолетах Boeing 757-200", - добавили в компании.

Ранее перевозчик запустил регулярные рейсы в Сочи и Абакан.