Мантуров: снижение в обрабатывающей промышленности РФ в июне может составить 6%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Обрабатывающая промышленность РФ в июне, по предварительным данным, может показать снижение на 6%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

"В первом квартале обрабатывающая промышленность прибавила 3,8%, а в апреле она уже просела на 10%, в мае - на 7,2%. По предварительным данным, в июне снижение составит порядка 6%. Точная цифра будет в середине месяца", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что падение могло бы быть более глубоким, и избежать этого помогли реализованные правительством меры поддержки.

"Особо хотел бы отметить поддержку системообразующих организаций. Это 1 335 предприятий, из которых 568 - в периметре ведения Минпромторга. Все они получили доступ к льготным кредитам на пополнение оборотного капитала. И на сегодня компании "обработки" привлекли по данному механизму уже более 75 млрд рублей", - отметил Мантуров.

Как ранее сообщал Росстат, объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении. За январь - май показатель снизился на 2,4%.

В новость были внесены изменения (11:48 мск) — передается с уточнением цифр.