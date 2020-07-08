Справороссы намерены инициировать парламентское расследование по ценам на бензин в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме в среду инициирует начало парламентского расследования по ситуации с ценами на нефтепродукты в России. Об этом журналистам заявил лидер справороссов Сергей Миронов перед пленарным заседанием Госдумы.

"Наша фракция сегодня инициирует начало парламентского расследования, - сказал Миронов. - Мы призываем коллег из других фракций присоединиться к нашему письму на имя председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Должно подписаться не менее одной пятой депутатов, чтобы начать парламентское расследование по ситуации на рынке бензина и нефтепродуктов в нашей стране".

По его словам, многие граждане недоумевают, почему на фоне снижения мировых цен на нефть в России произошло резкое удорожание бензина. "Я уверен, что есть здесь сговор, необходимо проводить специальное расследование", - отметил политик.

По оценке парламентария, производителям сегодня выгоднее продавать уже готовый бензин и нефтепродукты за рубеж, нежели на внутренний рынок. "И у нас растет экспорт, падает выпуск на внутренний рынок. Это ведет, естественно, к удорожанию цены на бензин. Это недопустимо, потому что цена на бензин в конечном итоге сказывается на цене любого товара", - пояснил Миронов.

Думская фракция "Справедливая Россия" сейчас насчитывает 23 депутата. Для начала парламентского расследования необходимо минимум 90 подписей - 20% от общего числа парламентариев нижней палаты.