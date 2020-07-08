Мишустин предложил, как не допустить "пандемию киберпреступности"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал к международному сотрудничеству в области кибербезопасности и заверил, что РФ готова к такому взаимодействию.

"Для предотвращения глобальной "пандемии киберпреступности" мы должны объединить усилия всего международного сообщества. Одним из ключевых направлений совместного обеспечения цифровой безопасности и солидарной борьбы с киберпреступностью является развитие международного сотрудничества", - заявил председатель российского правительства. В среду он выступил на международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon.

Глава кабинета министров отметил, что "Россия сегодня - один из лидеров технологического прогресса, российские решения в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке". "При помощи грантов государство активно стимулирует разработки и пилотные проекты в области таких перспективных технологий, как например, квантовая криптография", - констатировал Мишустин.

"Мы также понимаем важность международного обмена знаниями и готовы делиться своими наработками с нашими партнерами. Открытый и равноправный диалог необходим для обеспечения безопасности нашего общего будущего, и мы готовы к сотрудничеству", - заявил премьер-министр.

Он рад, что на сегодняшнем мероприятии присутствуют руководители таких крупных международных организаций как Всемирный экономический форум и Интерпол, а также первые лица глобальных корпораций из самых разных отраслей и стран. "Организация этого тренинга - это еще один шаг к созданию доверительной цифровой среды и развитию открытого диалога даже по самым сложным вопросам кибербезопасности", - считает Мишустин.

Укрепление цифровой безопасности

Премьер заявил, что современные киберугрозы вынуждают государства принимать политические меры по укреплению цифровой безопасности. "[Современные киберугрозы] вынуждают правительства принимать политические меры по укреплению цифровой безопасности критических видов деятельности, при этом не сводя на нет плюсы цифровой трансформации в критических секторах, которые стали бы налагать ненужные ограничения на использование цифровых технологий и их открытость", - указал он.

По словам Мишустина, за последние десятилетия зависимость людей от цифровых технологий значительно возросла по мере того, как частные и государственные операторы все активнее применяли такие технологии для повышения эффективности своей работы. "Развитие интернета привело к открытости и взаимосвязанности, умножая преимущества от использования цифровых технологий. Однако эти же самые технологии сделали общество уязвимым перед угрозами нового типа", - добавил он.

Премьер указал, что злоумышленники в сфере цифровых технологий становятся все более изобретательными. "Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, тем самым внося страны в список возможных источников угроз для цифровой безопасности", - заявил он.

Премьер обратил внимание на то, что исследователи в области безопасности регулярно обнаруживают сложные вредоносные программы, которые специально разрабатываются "для выведения из строя критического функционала и нанесения физического ущерба отраслям и инфраструктуре".