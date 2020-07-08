Мурманские предприниматели смогут получить грант до 1 млн рублей на франшизу

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели новую меру поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в виде гранта до 1 млн рублей на приобретение франшизы. Об этом в среду сообщает министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства региона.

"Правительством Мурманской области введено новое направление финансовой поддержки для предпринимателей - грант на приобретение франшизы. Получателями субсидии могут стать начинающие и действующие предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области. Максимальный размер гранта не может превышать 1 млн рублей на одного получателя", - сказано в сообщении.

По информации министерства, цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение расходов, планируемых в ходе реализации обязательств по договору франчайзинга в соответствии с бизнес-проектами. Деньги гранта можно потратить на оплату паушального взноса, аренду помещений (не более 15% от суммы субсидии), оплату услуг ЖКХ (не более 5% от суммы субсидии), а также приобрести оборудование, оргтехнику, мебель, сделать ремонт и оплатить рекламу.

Помощь в получении гранта можно получить, обратившись в Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, там пояснили, что введенная дополнительная мера поддержки в виде гранта на приобретение франшизы, напрямую не связана с пандемией, но должна помочь восстановлению бизнес-процессов.

"Из-за пандемии сейчас экономика в непростом положении, проекты малого и среднего предпринимательства страдают от потери выручки, от вынужденного приостановления деятельности. Грант на франшизу задумывался нами еще в прошлом году, мы как проект это готовили, но сегодняшняя ситуация подтолкнула к тому, чтобы максимально возможное количество мер для помощи, для развития малого бизнеса принималось оперативно. Поэтому сейчас максимальные ресурсы вкладываются для того, чтобы оказать поддержку малому бизнесу для восстановления бизнес-процессов и для развития новых направлений", - прокомментировал ТАСС директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов.

Он уточнил, что грант безвозмездный, но получатель должен будет вложить собственные средства в размере не менее 20% от стоимости проекта.