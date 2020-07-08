Мишустин подписал документ о переносе начала модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому начало модернизации первичного звена здравоохранения в стране переносятся на полгода - с 1 июля текущего года на 1 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Минздрав РФ разработал соответствующий проект постановления. Согласно пояснительной записке к документу, перенос начала модернизации первичного звена здравоохранения связан с "необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения РФ <...> на шесть месяцев", - следует из пояснительной записки к проекту постановления.

В утвержденном правительством документе отмечается, что сроки организации нового строительства, реконструкции, замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей, капитального ремонта медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также зданий центральных районных и районных больниц, с 1 июля 2020 года до 2024 года, переносятся на "с 1 января 2021 года до 2025 года". Кроме того, утверждение региональных программ модернизации перенесено с 1 июля до 15 декабря текущего года.

Президент России Владимир Путин в августе прошлого года на совещании потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. По его словам, улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.