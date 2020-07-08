В ЕС заявили, что не смогут отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Евросоюз не сможет отказаться от использования природного газа и атомной энергетики в ближайшем будущем, поскольку они необходимы для обеспечения энергобаланса сообщества в условиях перехода к альтернативной энергетике. Об этом заявил в среду замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя в Брюсселе стратегию использования в странах ЕС водородного топлива.

"Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива. Поэтому мы пока не можем назвать дату отказа от этих источников энергии, - заявил он. - Простое переключение генерирующих мощностей в Европе с угля на газ позволит уже значительно снизить наши углеродные выбросы".

Он также отметил, что ЕС не отказывается от проектов по развитию своей инфраструктуры для транспортировки и хранения природного газа, поскольку в перспективе ЕС намерен адаптировать ее под водородное топливо. По его словам, такая конверсия "будет на 25% дешевле, чем создание новой инфраструктуры".

Главная проблема с использованием водородного топлива в экономике при нынешнем уровне технологий - это высокая энергоемкость его производства и высокая взрывоопасность, затрудняющая все стадии водородного цикла от выработки до полезного использования. Главные бонусы - высокая энергоотдача и чистота сгорания, в результате которого остается только водяной пар.

Еврокомиссия еще в 2019 году поставила перед собой задачу добиться нулевых углеродных выбросов в своей энергетике к 2050 году, и сейчас, невзирая на экономический шок от пандемии коронавируса, намерена ускоренными темпами продолжать ее реализацию. Более того, ЕК собирается использовать последствия пандемии в своих целях, помогая восстановлению и развитию только тех компаний и проектов, которые смогут доказать свою высокую экологичность.