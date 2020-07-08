Госдума одобрила в I чтении условия увеличения пропускной способности систем газоснабжения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность организаций - собственников систем газоснабжения осуществлять мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности газотранспортных систем. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в закон "О газоснабжении в РФ".

На сегодняшний день постановлением правительства утверждены правила поставки газа в РФ, согласно которым газотранспортная система - это система газопроводов, соединяющая производителя газа и потребителя газа, включающая магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, газораспределительные сети, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или покупателя в собственности или на иных законных основаниях.

Законопроектом предусматривается установление правительством РФ правил осуществления мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем в целях создания технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение). При этом, согласно правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, при определении технической возможности подключения (технологического присоединения) оценивается наличие пропускной способности всех газопроводов, то есть по всей газотранспортной системе.

Эти правила в том числе должны содержать условия, определяющие необходимость и экономическую обоснованность проведения организациями - собственниками систем газоснабжения соответствующих мероприятий. При этом обязательным критерием, определяющим необходимость проведения организациями - собственниками систем газоснабжения мероприятий, является отношение суммарной необходимой мощности, обозначенной в заявках, по которым получен отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение), к проектной производительности этих газотранспортных систем.

Законопроектом также предусматривается возложение контроля на ФАС России за раскрытием информации о заявках, по которым получен отказ в выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение).