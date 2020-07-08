Ростуризм и TikTok запустили кампанию #RussiaTravel

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ростуризм, платформа для создания коротких видеороликов TikTok и национальный туристический портал Russia Travel запустили трехнедельную кампанию #RussiaTravel, целью которой станет поддержка внутреннего туризма этим летом. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по туризму.

"Основные активности в рамках кампании #RussiaTravel пройдут в официальных аккаунтах агентств по туризму сорока регионов, которые уже публикуют короткий контент по теме путешествий", - говорится в сообщении. Стартующая кампания состоит из теста в приложении, который поможет определить идеальный тип отдыха на основе предпочтений, серии прямых трансляций о разных регионах и серии тематических хэштег-челленджей.

"В течение трех недель кампании пользователи смогут узнать больше о популярных направлениях для путешествий по стране этим летом, таких как Краснодарский край, Камчатка, Алтайский край и Республика Бурятия, а также открыть для себя неожиданные направления, такие как Кольский полуостров у побережья Северного Ледовитого океана", - отмечает Ростуризм.

"Мы часто не знаем, где в России можно хорошо отдохнуть. Нам хочется рассказать тиктокерам, куда можно отправиться по России действительно доступно. К примеру, нам бы хотелось раскрыть потенциал коротких поездок на выходные, которые осуществить несложно и они могут оставить незабываемые впечатления и красочные видео. Рассчитываем вдохновить российских пользователей TikTok на исследование нашей страны и создание интересных роликов, которые наберут много просмотров", - сообщила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, которая в среду, 8 июля, в рамках прямого эфира в официальном аккаунте портала Russia Travel расскажет о регионах и курортах, которые готовы принять туристов этим летом, а также даст советы о том, как путешествовать безопасно.

"Также к участию в кампании приглашаются туристические гиды, которые смогут поделиться полезной информацией о конкретном регионе, интересных местах для посещения. Начиная с сегодняшнего дня, они могут заполнить заявку на проведение прямого эфира на специальной странице в TikTok. Трансляции от выбранных экспертов начнутся с 13 июля, и расписание будет также доступно с этого числа. Лучших гидов, которые проведут самые интересные эфиры, Russia Travel и TIkTok поощрят специальными призами", - сообщили в Ростуризме. Награды ждут также авторов лучших видеороликов с самыми интересными и незабываемыми моментами из путешествий в рамках четырех тематических хэштег-челленджа (#russiatravel, #отдыхуводы, #загородом и #экотуризм).