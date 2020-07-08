Кабмин отсрочил оснащение городских автобусов тахографами до 2021 года

МОСКВА, 8 июля./ТАСС/. Правительство РФ до 2021 года отсрочило требование по обязательному оснащению тахографами (предназначены для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее с предложением перенести срок вступления в силу новых требований до 1 июля 2021 года выступил Минтранс. В министерстве отмечали, что мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, уже запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.

В ГИБДД отмечали, что сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса.