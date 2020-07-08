{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин отсрочил оснащение городских автобусов тахографами до 2021 года

В ГИБДД отмечали, что сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 8 июля./ТАСС/. Правительство РФ до 2021 года отсрочило требование по обязательному оснащению тахографами (предназначены для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее с предложением перенести срок вступления в силу новых требований до 1 июля 2021 года выступил Минтранс. В министерстве отмечали, что мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, уже запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.

В ГИБДД отмечали, что сроки обязательной установки тахографов в пассажирские автобусы переносятся из-за пандемии коронавируса.

Теги
Россия
"Газпром" в 2020 году проложит в горах Чечни 40-км газопровод к лыжному курорту "Ведучи"
Председатель правительства региона Муслум Хучиев отметил, что газификация курорта позволит привлечь дополнительные инвестиции и увеличить туристический поток
Читать полностью