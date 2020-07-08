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Структура Росатома и венгерская MVM Group создали СП для оказания сервисных услуг в ТЭК

Компания будет оказывать сервисные услуги на европейском рынке в области атомной энергетики, в традиционной энергетике, сегменте возобновляемых источников, нефтегазовой отрасли и других промышленных секторах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Русатом Сервис" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) и венгерская MVM Group зарегистрировали в Венгрии совместное предприятие (СП) European Power Services для оказания сервисных услуг предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Европе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении "Русатом Сервис".

"Новая компания будет оказывать сервисные услуги на европейском рынке в области атомной энергетики, в традиционной энергетике, сегменте возобновляемых источников, нефтегазовой отрасли и других промышленных секторах. Основная цель создания совместного предприятия заключается в стремлении объединить научные и производственные ресурсы предприятий госкорпорации "Росатом" с локальными инжиниринговыми и прикладными компетенциями MVM Group", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этой синергии компании смогут эффективно обслуживать оборудование и энергетические объекты, а также создавать новые возможности для расширения бизнеса на конкурентном европейском рынке.

Венгерская и российская компании будут владеть долями в СП на паритетной основе.

"Русатом Сервис" предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за пределами России. Занимает лидирующие позиции на рынках Китая, Ирана, Болгарии и Армении, являясь генподрядчиком работ по продлению сроков эксплуатации, выполнению планово-предупредительных ремонтов и модернизации оборудования АЭС ВВЭР.

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