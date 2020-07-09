Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Наблюдательный совет - высший коллегиальный орган управления АСИ. Набсовет, возглавляемый Путиным, определяет стратегию развития и приоритеты деятельности агентства, а также обсуждает новые проекты и инициативы. Кроме того, традиционно обсуждаются итоги работы АСИ за предшествующий период. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства, бизнеса и некоммерческих организаций в социальной сфере и многое другое.

АСИ было создано в 2011 году. В январе 2019 года на заседании набсовета Путин отметил, что работа АСИ вызывает у него "приятное чувство гордости". Среди достижений агентства Путин тогда назвал улучшение правовой базы и условий ведения бизнеса в стране, поддержку более 350 проектов, а также реализацию добровольческих социальных инициатив. По мнению президента, АСИ выработало уникальный механизм решения поставленных задач, выстроило взаимодействие с правительством России и властями регионов, а также объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения.