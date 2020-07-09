Субсидию на строительство краболовов в ДФО не будут корректировать

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Запланированный ранее размер компенсаций для компаний, которые будут заказывать суда-краболовы на дальневосточных верфях, признан достаточным, его решено не корректировать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Сейчас создается механизм субсидий на строительство краболовов на верфях Дальнего Востока. В апреле первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев говорил о необходимости скорректировать предельный размер компенсации из-за изменения курса валют. Он пояснял, что эта мера важна из-за большой доли иностранного оборудования на судах.

"После представления инвесторами контрактов в Росрыболовство и Минвостокразвития России в соответствии с постановлением правительства РФ расчет общего размера субсидии показал, что ранее прогнозируемые средства для субсидирования в настоящее время удовлетворяют потребности заказчиков", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в министерстве отметили, что ситуация с волатильностью валюты и ограничительными мерами не позволяет точно оценить итоговую стоимость судов к моменту сдачи. "С высокой вероятностью стоимость судов может увеличиться, как и предполагал ранее первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики", - добавили в ведомстве.

Ранее средняя стоимость строительства краболова оценивалась в 1,7 млрд рублей. Предполагалось, что субсидия для судов, которые будут строиться на Дальнем Востоке, составит 20%, поэтому за каждое из них заказчикам должны были компенсировать около 340 млн рублей. В Минвостокразвития отметили, что двадцатипроцентный размер субсидии планируется сохранить. При этом в министерстве не уточнили, какую сумму для выплаты компенсаций планируется заложить в федеральный бюджет на 2021 год.

О механизме

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями на 15 лет. Получатель квоты должен в течение пяти лет построить краболовное судно. Для того, чтобы часть из них строилась на предприятиях Дальнего Востока, создается механизм предоставления субсидий.

Предполагается, что компаниям, которые будут заказывать суда на дальневосточных верфях, из федерального бюджета будет компенсироваться 20% стоимости строительства судна. Средства могут быть выделены из доходов от крабовых аукционов. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.