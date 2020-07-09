Медведев рассказал, что его сын занимается проектами в цифровой экономике

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что его сын Илья занимается частными проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда".

"Он взрослый человек уже, ему 25 лет исполняется, - сказал Медведев в ответ на вопрос о сыне. - Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи". "Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием, - добавил он. - Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди".

Отвечая на другой личный вопрос, зампред Совбеза сказал, что "легко отожмется" от пола 50 раз. "Я каждый день спортом занимаюсь, - отметил он. - Отжимания - не самый трудный вид физических упражнений". Медведев заметил, что эти упражнения надо делать в комплексе с другими.