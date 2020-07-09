Эксперты: трафик в ТЦ в России к июлю превысил 70% от уровня начала года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в ряде регионов России, в том числе в Москве, по итогам июня не восстановилась, но превысила 70% от уровня посещаемости до введения в России ограничений на работу предприятий торговли из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании "Эвотор", излучившей посещаемость ТЦ в 25 российских регионах. Показатели покупательского трафика в июне и начале июля сравнивались со средней недельной посещаемостью до пандемии (в период с 27 января по 15 марта).

"Количество посетителей торговых центров в конце июня - начале июля еще не вернулось к "доковидным" показателям ни в одном из крупных городов. В столичных торговых центрах восстановилось до 70% от среднего уровня до пандемии. Активнее всего возвращаются к шоппингу жители Тюмени, Севастополя и Ижевска. В половине исследуемых регионов пик покупательского трафика на прошлой неделе пришелся на дополнительный выходной", - говорится в исследовании.

Так, в Москве на первой неделе июня посещаемость не превышала 50% уровня до введения ограничений, но в первую неделю июля достигла 70%. Количество посетителей ТЦ в Севастополе начало расти после майских праздников на фоне снятия ограничений, а к концу июня взлетело до 84%. В Ижевске ограничения с работы торговых центров были сняты с 9 июня. На прошлой неделе трафик в ижевских ТЦ достиг 87% от докарантинного уровня. В Тюмени торговые центры заработали только в конце июня, но трафик уже восстановился на 94%.

"В Ульяновске число посетителей ТЦ стало расти с конца мая (ограничения сняты еще в апреле), и на конец июня трафик достиг 82%. В Краснодаре ТРЦ заработали с 15 июня, а посещаемость к началу июля восстановилась до 77% от прежнего уровня. Число посетителей ТЦ в Иркутске на прошлой неделе достигло до 74% от "доковидных" значений, в Омске - до 75%, в Перми - до 76%, в Уфе - до 75%, во Владивостоке - до 78% от уровня до введения режима ограничений. В этих городах непродовольственная розница заработала в начале июня", - отмечают аналитики.

В Оренбурге ТЦ запустились еще в мае, но пока трафик здесь достиг только 69% от "доковидных" показателей. В Сургуте трафик составляет всего 58% от уровня до пандемии, в Курске - 75%. В Самаре и Ростове-на-Дону непродовольственные магазины в ТЦ заработали в конце июня. На прошлой неделе число посетителей торговых центров в Самаре выросло до 67% от "доковидных" показателей, Ростове-на-Дону - до 73%.

В некоторых регионах ограничения на работу торговых центров сохранялись и на прошлой неделе. В Санкт-Петербурге трафик в ТЦ на прошлой неделе составил 34% от средних недельных значений до пандемии, Екатеринбурге - 36%, Новосибирске - 54%, в Челябинске - 61%, в Казани - 28%, в Воронеже - 45%, в Красноярске, Иванове - 38% и Нижнем Новгороде - 42%.

Причины замедления темпов роста трафика

Как отмечает "Эвотор", посещаемость торговых центров не достигла докризисных показателей из-за ужесточения мер безопасности в ТЦ и снижения покупательской способности. В некоторых регионах часть объектов в торговых центров из-за ограничительных мер не работает, например, развлекательные зоны, фитнес-центры, салоны красоты и фудкорты.

"В крупных городах восстановление трафика также сдерживает отсутствие туристистического потока. Кроме того, многие после отмены обязательной самоизоляции продолжают работать на удаленке, живут за городом и не имеют возможности часто посещать торговые центры. Отчасти на сокращение трафика в традиционных магазинах влияет и привычка заказывать товары в онлайне", - отмечают аналитики.