В СФ предлагают разрешить продление сроков газификации из-за климатических условий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в четверг направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложения по совершенствованию процедуры подключения капитальных объектов к сетям газораспределения, в том числе о возможности продления сроков подключения из-за неблагоприятных климатических условий. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается предусмотреть возможность продления сроков подключения (технологического присоединения), осуществление которого приходится на период неблагоприятных для соответствующих работ климатических условий, которые могут подтверждаться справкой подразделения Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - говорится в документе.

Как пояснил сенатор, при подключении объектов капитального строительства к сетям газораспределения обязательными являются услуги по согласованию выбора трассы прокладки газопровода, оформлению земельных участков, в том числе лесных фондов, для размещения газопровода на период строительства, оформлению разрешений на производство земляных работ и на снос зеленых насаждений. Кроме того, для подключения нужно согласовать способ прокладки газопроводов, попадающих в зону проезжей части, а также размещение газопровода в зонах особо охраняемых природных территорий или в зонах охраны объектов культурного наследия. При этом конкретный перечень необходимых услуг может различаться в зависимости от требований регионального законодательства, уточняет Кутепов.

"Одной из основных проблем при оформлении исходно-разрешительных документов для создания сетей газораспределения и непосредственно проведения строительно-монтажных работ является неопределенность сроков оказания указанных государственных (муниципальных) услуг. Для соблюдения сроков подключения модельного объекта требуется оказание перечисленных государственных (муниципальных) услуг в суммарный срок, не превышающий 20 рабочих дней", - подчеркивается в письме.

Кутепов предлагает для решения этой проблемы регламентировать порядок оказания уполномоченными органами и организациями данных услуг с обязательным указанием сроков проведения каждого этапа. По мнению сенатора, нужно установить срок в 10 рабочих дней для согласования места размещения газопровода до границ земельного участка заявителя, 15 рабочих дней для оформления разрешения на использование земельного участка для размещения газопровода на период строительства (в настоящий момент в зависимости от региона он составляет 30-90 дней), а также пять рабочих дней для оформления ордеров или разрешений на производство земляных работ.