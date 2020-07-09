Ростуризм планирует создать комплексные турпродукты

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ростуризм нацелен на создание комплексных туристических продуктов в различных ценовых сегментах. Об этом заявила в четверг глава ведомства Зарина Догузова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нашей ключевой задачей является создать комплексные качественные туристические продукты в разных ценовых сегментах", - сказала она.

Догузова пояснила, что качественный туристический продукт включает в себя дорогу до места отдыха, проживание и развлечения. "У нас в стране сейчас, скажем прямо, не очень много [комплексных туристических продуктов]. Либо сложно добраться, есть где жить, но нечем заняться. <...> Есть качественная гостиница, но инфраструктура за пределами этой гостиницы не соответствует представлениям о том, как должен выглядеть твой отдых", - добавила она.

Глава Ростуризма также подчеркнула, что необходимо заниматься стимулированием спроса на туры по России. "Люди хотят ездить по стране. И я уверена, что у нас с каждым годом растет количество и стран дальнего зарубежья, которые к нам ездят. Конечно, не с той интенсивностью, с который бы хотелось. Но я думаю, что в данном случае как раз таки одна из причин, по которой к нам не так много ездят, - не очень большое количество качественных продуктов в разных ценовых сегментах", - отметила Догузова.

Еще одним направлением работы Ростуризма Догузова назвала преодоление проблемы сезонности курортов. "Наша задача - создавать курорты, которые будут круглый год, если не совсем равномерно заполняться, то, по крайней мере, пользоваться популярностью и спросом", - указала она.

"В целом задача, конечно, позволить стране достаточно поступательно, равномерно развивать инфраструктуру и курорты", - заключила Догузова.