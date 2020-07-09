Ростуризм выдаст гранты бизнесу до 3 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ростуризм в ближайшее время объявит о грантах для предпринимателей на сумму до 3 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на строительство модульных быстровозводимых гостиниц, сообщила в ходе онлайн-конференции "Перезагрузка внутреннего туризма и поддержка бизнеса" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы в этом году впервые запускаем меру поддержки по предоставлению грантов на предпринимательские инициативы. В самое ближайшее время у нас будет объявлен конкурс. Размер грантов будет варьироваться от 300 тыс. до 3 млн рублей", - сообщила она.

"Получить этот грант можно будет на строительство модульных гостиниц - кемпинги и глэмпинги, автокемпинги, это обустройство туристических троп, на самые разные активности, которые помогут разнообразить отдых наших туристов, мероприятия по организации пунктов проката, и тысячи других креативных идей", - добавила она.

По ее словам, Ростуризм рассчитывает на значительную активность по направлению кемпингов и глэмпингов (разновидность кемпинга, заключающаяся в возможности отдыха с комфортом гостиничного номера на природе) в этом сезоне. По ее словам, кемпинги и глэмпинги позволяют увеличить номерную емкость и оборудовать места пребывания на территориях, например, особо охраняемых, где капительное строительство невозможно без нарушения экосистемы.