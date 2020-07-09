Прямые поезда сообщением Мурманск - Адлер возобновят движение с 20 июля

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Компания "РЖД" приняла решение о возобновлении движения прямых поездов сообщением Мурманск - Адлер с 20 июля. Об этом сообщается на сайте ОАО "РЖД".

"Возобновляется курсирование поездов 225/226 Мурманск-Адлер отправлением из Мурманска (от станции Выходной) 20, 24, 28 июля, 01, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 03, 08, 12, 16, 20, 24, 28 сентября. Отправлением из Адлера 17, 21, 25, 29 июля, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 05, 09, 13, 17, 21, 25 сентября (поезд будет следовать до станции Выходной, откуда пассажиры будут доставлены в Мурманск автобусами)", - говорится в сообщении.

По информации РЖД, все летние направления были отменены из-за введенных ограничений, связанных с профилактикой и борьбой с коронавирусом. В том числе был временно отменен поезд Мурманск - Адлер с 28 мая по 19 июля. Он будет курсировать до 29 сентября.

Ранее станция Выходной использовалась только для обслуживания пригородных пассажиров, пассажиропоток здесь был незначительным. В связи с закрытием для движения поездов участка Кола - Выходной на период восстановления обрушившегося железнодорожного моста через реку Кола перевозка пассажиров от станции Выходной до станции Мурманск и обратно организована по временной схеме. От вокзала в Мурманске до станции Выходной и обратно людей доставляют автобусами.

По информации РЖД, железнодорожники провели на станции комплекс работ по благоустройству, удлинили пассажирскую платформу, заасфальтировали подход к ней, установили ограждения, модульные туалеты, организовали работу пункта оказания первой медицинской помощи и дежурство подразделений транспортной безопасности. На станции работают посадочные бригады, которые помогают пассажирам, в особенности маломобильным группам населения, при посадке в поезда.