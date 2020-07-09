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"Балтийский берег" построит рыбную базу в Ленинградской области за 450 млн рублей

Ее возведут к 2024 году в деревне Пенники Ломоносовского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей рыбных продуктов в России "Балтийский берег" построит к 2024 году промышленную базу в деревне Пенники Ломоносовского района Ленинградской области за 450 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации Ленинградской области.

"Компания "Балтийский берег" планирует построить собственный распределительный центр, дополнительные мощности по производству крабовых палочек, соленой и пряной рыбопродукции. Срок реализации проекта в 2020-2024 годы, сумма инвестиций на первом этапе - порядка 450 млн рублей," - сообщила пресс-служба правительства региона.

ТД "Балтийский берег" - один из крупнейших производителей готовой рыбной продукции в России. Компания обеспечивает 23% российского рынка рыбной продукции, перерабатывая более 70 000 тонн рыбы в год. Основные производственные площадки "Балтийского берега" расположены в Санкт-Петербурге, Смоленской и Ленинградской областях.

Ленинградская область является одним из лидеров по добыче и переработке рыбы среди российских регионов. С начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов по всем районам промысла составил в регионе 15,3 тыс. тонн. В общей сложности в рыбной отрасли Ленинградской области действуют 177 предприятий, обеспечивающих 2,5 тыс. рабочих мест.

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