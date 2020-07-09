"Газпром нефть" запустила цифровую систему сдачи отчетности по запасам углеводородов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Росгеолфонд впервые в России запустили цифровую систему сдачи отчетности по изменению запасов углеводородного сырья в Государственный баланс запасов полезных ископаемых. С 2021 года на новый формат работы смогут перейти и другие недропользователи, сообщает компания.

До этого данные по запасам готовились в бумажном виде и занимали тысячи страниц по каждому предприятию. В текущем году информацию о динамике запасов с использованием электронной подписи передали в Росгеолфонд уже 12 дочерних обществ "Газпром нефти".

"Конкурентоспособность нефтегазовой отрасли во многом зависит от темпов ее цифровой трансформации, которая обеспечивает возможность повысить скорость и эффективность процессов, увеличить объемы и точность обработки данных. Проект цифровизации недропользования, который "Газпром нефть" разработала совместно с Росгеолфондом и коллегами из Научно-технического центра, позволяет перейти на принципиально новый уровень взаимодействия нефтегазовых компаний и государства", - отметил глава дирекции по геологоразведке и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.

Новая система позволяет загружать данные в личном кабинете недропользователя, там же происходит взаимодействие с государственным ведомством. Росгеолфонд проверяет корректность полученных электронных документов и при их соответствии требованиям подтверждает прием отчета.

"Запуск системы позволил сократить сроки формирования, передачи и проверки документов. Она также упростила взаимодействие между недропользователями и государственными органами", - подчеркнули в компании.

В перспективе сервис поможет оптимизировать хранение фондов геолого-геофизических данных, а также облегчит оперативный поиск технической информации и доступ к ней. "Предполагается, что цифровой продукт сможет аккумулировать в себе не только отчетность по запасам, но и данные по многим другим параметрам нефтедобывающих проектов", - отметили в "Газпром нефти".