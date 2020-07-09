Власти ЯНАО выделили 18,5 млн руб. на меру поддержки граждан, потерявших работу в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выделили 18,5 млн рублей на реализацию меры поддержки, по которой предпринимателям выделяется по 123 тыс. рублей на создание рабочего места для граждан, потерявших работу во время пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Объем денежных средств, выделенных округом на реализацию данной меры поддержки населения в условиях COVID-19, составляет 18,5 млн рублей. Данными средствами смогут воспользоваться 150 предпринимателей Ямала", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, на сегодняшний день за данной мерой поддержки обратились 48 работодателей автономного округа. "Таким образом были трудоустроены 27 ямальцев, находящихся в поиске заработка", - добавили там.

Как ранее сообщили в правительства ЯНАО, выплату в 123 тыс. рублей можно получить при условии, что в течение года сотрудника нельзя уволить по вине работодателя. В случае, если сотрудник уйдет сам, то на его место будет направлен другой безработный.

По данным регионального оперативного штаба, на территории ЯНАО зафиксировано 7 339 случаев заражения коронавирусом. При этом большая часть была отмечена в Новом Уренгое - 2 575 случаев. За все время выздоровело 2 840 человек, 51 пациент умер.