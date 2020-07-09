Путин заявил, что в улучшении бизнес-климата в регионах главное результат

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июля. /ТАСС/. Индикатором качества деловой среды в регионах должен стать не процесс ее улучшения, а результат - рост инвестиций. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Индикатором качества деловой среды, доверия предпринимателей должен стать рост инвестиций в экономику субъектов Федерации. Процесс - ничто, конечная цель - вот, к чему мы должны стремиться" - сказал Путин, мерно постучав ладонью по столу.

По его словам, "процесс - это процесс", выработка инструментов. "Нам результат нужен конечный, развитие малого и среднего бизнеса, мы должны наблюдать это, видеть", - сказал президент.

По его словам, нужно обновлять методологию составления национального рейтинга бизнес-климата в регионах и требования к работе региональных команд, более внимательно оценивать состояние инфраструктуры и вклад федеральных ведомств и надзорных служб в улучшение условий для ведения бизнеса на местах.