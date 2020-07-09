Выплаты для начисления зарплат получили около 35 тыс. организаций Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Практически все предприятия, признанные пострадавшими в период пандемии, получили выплаты для начисления зарплат своим сотрудникам на Ставрополье. Получателями поддержки стали порядка 35 тыс. организаций, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

В период спада экономики во время действия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется прямая помощь государства на выплату заработной платы. Поддержка предусмотрена из расчета одного МРОТ, это 12130 рублей на каждого сотрудника.

"По данным краевой налоговой службы, около 35 тыс. субъектов МСП в крае признаны пострадавшими от пандемии в наибольшей степени. <…> По итогам двух месяцев в крае из 35 тыс. пострадавших субъектов МСП субсидией воспользовались 98,7%", - говорится в сообщении.

По данным управления, общий объем поддержки в виде выплат составил более 1,8 млрд рублей. "Получить деньги предприниматели смогли при обязательном для них условии - сохранении занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. А значит, более 98% предприятий малого и среднего бизнеса сохранили свой штат", - отмечают в правительстве края.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщал, что дополнительные средства на поддержку бизнеса в период пандемии на Ставрополье составляли порядка 5 млрд рублей на начало июня 2020 года.