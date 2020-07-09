Ремонт дорог на Ставрополье по нацпроекту завершат в 2020 году на два месяца раньше

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют завершить ремонт дорог по национальному проекту в 2020 году к концу лета. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Миндора, работы будут закончены на два месяца раньше, чем в 2019 году.

"На 19 объектах уже полностью завершены дорожные работы. Это 18 муниципальных дорог и одна региональная. Еще на 17 ремонт близится к завершению. Из них 15 местных дорог и две региональные. На оставшихся объектах работы предполагается завершить до конца лета", - говорится в сообщении.

В 2019 году работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Ставрополье были завершены к середине ноября. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, уже в конце прошлого года в крае заключили соглашения с муниципалитетами, оперативно проведены конкурсные процедуры для того, чтобы дорожные работы в 2020 году прошли в более ранние сроки при благоприятной погоде.

"Ремонт должен проводиться на всех объектах в комплексе, так как одна из основных целей данного нацпроекта - обеспечение безопасности дорожного движения. Поэтому большое внимание важно уделять не только приведению в нормативное состояние дорожной одежды, но и установке новых дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесению разметки", - цитирует пресс-служба замминистра Николая Небесского.

В 2020 году по нацпроекту в Ставропольском крае отремонтируют 55 объектов, общая протяженность дорог составляет 136 км. В 2019 году в крае по нацпроекту отремонтировали 111 км дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.