Глава Новгородской области назвал причины роста региона в рейтинге АСИ

ТАСС, 9 июля. Использование лучших практик, собранных Агентством стратегических инициатив (АСИ), позволило Новгородской области в 2019 году улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов и подняться с 14 на 11 место. Об этом сообщил в четверг, 9 июля, на заседании наблюдательного совета АСИ с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Андрей Никитин.

"Мы начинали с 53 места в инвестклимате, сегодня одиннадцатые, в прошлом году были четырнадцатые. Не дотянули немножко до десятки. Но это все было бы невозможно без вот этой работы с лучшими практиками, то, что называется смарттекой [базой лучших практик]", - сказал Никитин.

Губернатор подчеркнул, что благодаря базе лучших практик регионов, собранных АСИ территориям "не нужно изобретать каждый раз велосипед", решая стоящие перед ними задачи. "Мы видим как работают коллеги. Это касается и инвестклимата, и каких-то решений, связанных с преодолением последствий пандемии, тех же самых социальных инициатив. Поэтому вот в этой региональной работе агентство стало очень серьезным интегратором всего самого хорошего", - отметил он, подчеркнув, что Новгородская область поддерживает все инициативы, которые предлагаются агентством.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности Агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы Агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере.