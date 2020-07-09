S&P: "Норникелю" придется снизить дивиденды при полном возмещении ущерба в $2 млрд

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Норникель" может пойти на снижение дивидендов для поддержания уровня кредитоспособности, если компании придется в полном объеме возместить причиненный экологии ущерб в результате аварии под Норильском, говорится в отчете агентства S&P. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП в сумму более $2 млрд.

"Если размер штрафа останется в объеме $2 млрд, то с учетом уровня цен на сырье, мы считаем, что компании, возможно, придется снизить дивиденды, чтобы сохранить показатели кредитоспособности", - пишут аналитики агентства. По их расчетам, дивидендные выплаты ГМК могут составить более $4 млрд в 2020-2022 годах.

При этом акционеры компании, в том числе "Русал", скорее всего, преодолеют многолетние разногласия и придут к консенсусу по уровню дивидендов, чтобы поддержать рейтинга компании на инвестиционном уровне.

Росприроднадзор озвучил свою оценку ущерба в начале июля. По мнению ведомства, ущерб экологии оценивается в 148 млрд рублей (или чуть более $2 млрд). Однако компания не согласилась с методикой расчета и намерена его оспаривать. Тем временем Росприроднадзор направил "Норникелю" требование о добровольном возмещении причиненного вреда.

В S&P полагают, что компания может осилить такую выплату, даже если размер штрафа будет соответствовать этой сумме. На балансе у "Норникеля" более $5 млрд, отмечается в отчете. Однако компания, скорее всего, будет защищать свою инвестиционную программу и планы развития, поэтому компенсация может коснуться дивидендов.

По действующему акционерному соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (33,8%), "Русал" (27,8%), Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%) акций.