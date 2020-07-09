Путин поручил внести в законодательство изменения в налоговой сфере до 24 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству срок до 24 июля, чтобы внести в законодательство изменения, касающиеся налоговых параметров.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, касающихся установления налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 15% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физического лица, определив при этом виды доходов, к которым применяется указанная налоговая ставка", - потребовал глава государства в перечне поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля. При этом кабинет министров должен предусмотреть "механизм учета и целевого использования средств, поступивших в виде суммы налога, исчисленной по налоговой ставке в размере, превышающем размер базовой налоговой ставки (13%), а также механизм принятия совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества решений об использовании этих средств в целях финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации".

Кроме того, правительство должно обеспечить изменения в законодательстве, касающиеся "установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0%, предусмотрев при этом предоставление субъектам Российской Федерации соответствующей компенсации недополученных доходов".

Также поправки в законодательство должны касаться "предоставления физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации права уплачивать налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, в фиксированном размере 5 млн рублей без декларирования таких доходов".