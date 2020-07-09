Новикомбанк прогнозирует рост чистой прибыли по МСФО за 6 месяцев до 8,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк госкорпорации "Ростех") по предварительным данным МСФО за 6 месяцев 2020 года составила 8,2 млрд рублей, превысив результат прошедшего года на 82%, следует из отчетности кредитной организации.

За январь - июнь 2019 года чистая прибыль банка равнялась 4,5 млрд рублей.

"По итогам первого полугодия Новикомбанк получил прибыль 8,263 млрд руб., что уже составляет 82% от годовой прибыли Новикомбанка за 2019 год и является историческим рекордом для кредитной организации", - говорится в сообщении банка.

По данным банка, рентабельность капитала банка (ROE) превысила 30% годовых по сравнению с этим показателем у ста крупнейших банков страны, для большинства их которых соответствующее значение находится в пределах 8-10% годовых.

Отмечается, что по итогам первого полугодия активы Новикомбанка выросли на 7,9% (на фоне 5,6% по банковской системе в целом) - до 529,74 млрд рублей. Основной драйвер роста - кредитный портфель реальному сектору - увеличился на 20,9%, достигнув на начало июля 402,7 млрд рублей.

По словам председателя правления банка Елены Георгиевой, результат деятельности Новикомбанка в сложный период показывают эффективность утвержденной акционером стратегии.

Георгиева пояснила, что в основе бизнес-модели банка лежат минимальный кредитный риск, полное использование имеющихся капитальных ресурсов и мер государственной поддержки, постоянный контроль за уровнем издержек и отсутствие непрофильных для целей кредитования реального сектора затрат.

Новикомбанк входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.