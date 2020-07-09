Дуров призвал обязать Apple устанавливать альтернативные магазины приложений на смартфоны

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пользователи должны иметь право скачивать приложения для смартфонов не только через официальный магазин Apple, заявил в четверг основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По его словам, необходимо обязать американскую корпорацию устанавливать альтернативные магазины приложений.

"Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера: если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные - альтернативные - магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию", - написал Дуров в своем телеграм-канале. По его словам, с точки зрения поддержки ИТ-отрасли это было бы эффективнее, чем обсуждаемый в странах Европы цифровой налог.

"Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах - точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры", - считает основатель Telegram.

Если не сделать этого, капитализация Apple продолжит расти, а разработчикам приложений, в том числе из России, придется продавать свои стартапы за небольшие для американских корпораций деньги, предупредил Дуров.

Он также раскритиковал Google, которая также взимает сбор за возможность продавать программы через магазин Play Store. При этом, признал основатель Telegram, Google пока предоставляет ограниченную возможность запускать приложения без магазина.

"Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества - непростая задача. На службе у корпораций - тысячи лоббистов, юристов и пиар-агентов, их бюджеты неограниченны. В то же время разработчики приложений разрозненны и напуганы, так как судьба их проектов полностью зависит от благосклонности Apple и Google. Но мы считаем, что время для страха прошло. Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации - пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса", - заключил Дуров.