Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 9 копеек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 29 июня по 5 июля выросли на 9 копеек и составили 45,27 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 42,78 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 копеек - до 46,38 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 10 копеек и составила 52,37 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 6 копеек - до 47,94 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 55 субъектах РФ, наиболее заметный отмечен в Севастополе - на 1,9%. При этом ведомство не приводит данных о регионах, где наблюдалось снижение цен.

В Москве за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля за литр; Аи-95 - от 41,9 до 49,69 рубля; Аи-98 - от 49,99 до 54,99 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,4 до 44,06 рубля за литр; Аи-95 - от 44,8 до 47,96 рубля; Аи-98 - от 52,8 до 54,89 рубля.

Общий объем выпуска бензина в РФ с 29 июня по 5 июля увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей - до 787,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 2,4% и составило 1 млн 489,1 тыс. тонн.