Российский фонд прямых инвестиций поддержит проект по строительству малых ГЭС в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Проект по созданию Самурского энергетического кластера возобновляемой энергетики в Дагестане получит поддержку Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), общий объем планируемых инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-служба АО "Корпорация развития Дагестана", которое занимается координацией реализации проекта со стороны властей региона.

"Российский фонд прямых инвестиции, дагестанская компания EcoEnergy при участии Корпорации развития Дагестана заключили соглашение о сотрудничестве в области развития возобновляемой энергии в Республике Дагестан. Соглашение направлено на совместную реализацию первых инвестиционных проектов по строительству малых ГЭС суммарной мощностью до 42 МВт, входящих в состав Самурского энергокластера возобновляемой энергетики. Общий объем планируемых инвестиций оценивается в 10 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соглашением предусмотрено "использование международных стандартов устойчивого развития, предусматривающих создание рабочих мест для местного населения, а также высокие стандарты социальной и экологической ответственности". "Самурский энергетический кластер - это проект устойчивого развития, основанный на использовании потенциала возобновляемых источников энергии республики для создания комплекса объединенных объектов энергетики", - отметил представитель пресс-службы.

По словам первого зампредседателя правительства Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова, данное соглашение является "важным шагом в инвестиционном структурировании проекта создания в Южном Дагестане энергетического кластера, который станет опорной базой для комплексного развития региона и создания рабочих мест в горных районах".

"Это первый проект, реализуемый в Республике Дагестан с поддержкой РФПИ. Приход институциональных инвесторов такого уровня является значимым сигналом по улучшению инвестиционного климата в регионе. Необходимо отметить большую работу молодой и профессиональной команды EcoEnergy", которая занимается управлением данным проектом и привлекает в регион серьезные инвестиции", - приводит слова Гусейнова пресс-служба Корпорации развития Дагестана.

Заместитель генерального директора EcoEnergy Мансур Кадимов сообщил, что проект предусматривает "комплексный подход для обеспечения ряда синергетических эффектов для региона и населения, а также восстановления экосистем". "Это лучший проект в России в области малой гидроэнергетики, основанный на передовых мировых практиках, и выразили намерение участия в его реализации. Мы планируем реализовать первый проект к 2024 году", - цитирует Кадимова пресс-служба.

Визитная карточка Дагестана

Генеральный директор АО "Корпорация развития Дагестана" Артур Алибеков отметил, что возобновляемую энергетику можно сделать одной из визитных карточек республики.

"На примере проекта Самурского энергетического кластера мы можем увидеть, что правильно проработанный и структурированный проект способен найти отклик и вызвать интерес как у российских, так и у зарубежных инвесторов. <…> Подписание соглашения является важным шагом в освоении огромного потенциала возобновляемой энергетики Дагестана, и мы уверены, что с профессиональным подходом можно сделать возобновляемую энергетику одной из визитных карточек современного Дагестана ", - приводит пресс-служба слова Алибекова.

Первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов в интервью ТАСС в ноябре 2019 года сообщал, что властями республики запланирована реализация проекта каскада малых ГЭС на реке Самур на юге региона. На первом этапе проекта с объемом инвестиций в 6,6 млрд рублей планируется строительство одной ГЭС с двумя плотинами, сказал он. В перспективе может появиться до семи ГЭС общей мощностью до 170 МВт.