АСИ попросило ввести в России механизм цифровой защиты граждан

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков предложил создать механизм для защиты прав граждан при внедрении цифровых технологий. Такую просьбу он озвучил на заседании наблюдательного совета агентства, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил, что в обществе назрел целый комплекс страхов по поводу внедрения цифровых технологий. По словам Пескова, такие настроения достаточно сильны и требуют установления определенного рода границ в сфере цифровизации.

"У нас должны быть правила, которые позволяют нам даже во внедрении цифровых технологий остановиться. Нам кажется, можно подумать о создании механизма оценки гуманитарного воздействия (ОГВ) при принятии новых нормативных актов, которые могут потенциально нарушать цифровые права граждан", - сказал он.

Песков пояснил, что граждане должны обладать информацией о том, какие данные о них собираются, какие данные принадлежат им, а также обладать правом на цифровую справедливость и, возможно, на "цифровое забвение" - на исключение части собранных данных по желанию человека.

"Наша просьба к вам - подумать о введении такого механизма", - резюмировал он.

О наблюдательном совете

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся прошлые итоги работы агентства.

Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.