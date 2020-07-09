ЦБ не фиксирует заметного ухудшения качества кредитного портфеля банков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Банк России пока не наблюдает значительного ухудшения качества кредитного портфеля банков в условиях пандемии, сообщается в обзоре рисков финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

"Значительного ухудшения качества кредитного портфеля пока не наблюдается, что обусловлено действиями банков по реструктуризации кредитов и временными регуляторными послаблениями, введенными Банком России. Банки постепенно признают рост рисков по кредитам, увеличивая объем сформированных резервов на возможные потери по ссудам. Проводимое Банком России обследование крупнейших розничных банков также указывает на стабилизацию кредитного риска на уровне, который наблюдался до начала пандемии", - указывает ЦБ.

Согласно исследованию Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй "Эквифакс", с начала 2020 года доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в РФ увеличилась и в мае составила 17% (4,5 млн ссуд). Доля просроченной задолженности в апреле составляла 16,2%, в марте - 15,7%, в начале 2020 года - 15,3%.