Уйба считает, что вхождение в Арктику даст большие возможности для муниципалитетов Коми

"Совет Федерации принял закон, которым помимо Воркуты к сухопутным территориям Арктической зоны России отнесены Усинск, Инта, Усть-Цилемский район. Ранее закон был одобрен депутатами Госдумы. На самом деле это результат очень большой работы, проведенной правительством Коми, представителями республики в Госдуме и Совете Федерации. Что дает вхождение территории в состав Арктической зоны - это очень большие возможности для развития экономики муниципалитетов", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВRонтакте".

Ранее власти региона несколько лет добивались расширения Арктической зоны и включения в нее приполярных Инты, Усинска и Усть-Цилемского района, обосновывая это тем, что все территории расположены по линии Северного полярного круга в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к Арктике.

Как отмечали ранее руководители муниципалитетов, в Усинске и Усть-Цилемском районе статус арктической зоны даст преференции недропользователям. Для приполярной Инты этот статус в первую очередь будет способствовать продвижению газового проекта, который реализует ООО "Тимано-Печорская газовая компания" - по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов в Интинском районе. Компания планировала построить в Инте комплекс по добыче до 1,5 млрд кубометров газа в год и частичной его переработке. Инвестиции в проект оцениваются в 65 млрд рублей. Кроме того, власти рассчитывают, что статус арктической зоны будет способствовать реализации проектов, предложенных правительством Коми в Комплексном плане развития моногородов Воркуты и Инты. Документ находится на рассмотрении правительства РФ.