Камчатка удержалась в топ-30 рейтинга АСИ благодаря сокращению сроков выдачи документов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Камчатский край занял 27 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) среди российских предпринимателей, поднявшись за год на одну позицию. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря сокращению сроков получения предпринимателями разрешений на строительство, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

В ходе Восточного экономического форума в 2017 году президент РФ Владимир Путин поставил губернаторам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

"Камчатский край еще в 2019 году исполнил данное поручение президента, заняв 28 строчку национального рейтинга, и сегодня сохраняет свои позиции. Достигнуть столь значительного успеха региону позволила активная совместная работа правительства Камчатского края с деловым сообществом региона и Агентством стратегических инициатив. За год объем инвестиций в основной капитал вырос на 110,9 % и составил более 47,2 млрд рублей. В этом году Камчатский край занял 27 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - приводятся в сообщении слова врио губернатора региона Владимира Солодова.

Он добавил, что подняться в рейтинге субъекту помогли сокращение сроков получения предпринимателями разрешений на строительство, подключение к электрическим сетям модельных объектов и создание центра "Мой бизнес".

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В 2020 году дальневосточные регионы смогли улучшить позиции в инвестиционном рейтинге, подготовленном Агентством.

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере.