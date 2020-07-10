Дальневосточная железная дорога получит 188 новых локомотивов в 2020 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) в текущем году получит 188 тепловозов и локомотивов. Об этом по итогам технико-технологического совета под председательством начальника ДВЖД Николая Маклыгина сообщает в пятницу пресс-служба дороги.

"Отмечено, что в 2019 году на ДВЖД поступило 42 новых локомотива. В 2020 году на дорогу должно прибыть еще 188 единиц тягового подвижного состава, включая 75 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ, а также 30 магистральных локомотивов 3ТЭ25К2М, способных перевозить составы массой до 7 100 тонн", - говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что в ближайшие пять лет на Дальний Восток поступят еще более 430 современных машин. Увеличение количества и мощности тягловых машин позволит значительно повысить объем грузовых перевозок.

До 2025 года ДВЖД планирует модернизацию инфраструктуры на отдельных участках Байкало-Амурской магистрали от Комсомольска-на-Амуре до Хани, что позволит полноценно запустить отправление составов массой до 7 100 тонн.