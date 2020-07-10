Программа грантов для безработных на открытие бизнеса принесла Карелии более 10 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июля. /ТАСС/. Региональная программа поддержки безработных, включающая гранты для запуска собственного дела, позволила за три года привлечь в бюджет Карелии от 10 до 13 млн рублей в качестве налоговых доходов от работы открытых предприятий в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова.

"Управление предполагает, что реализация мероприятий по поддержке предпринимательской инициативы безработных граждан в 2017-2019 годах позволила дополучить в бюджет республики в 2020 году доходы в виде налогов в сумме от 10 до 13 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Программа поддержки безработных, направленная на помощь в открытии своего бизнеса, работает в регионе с 2009 года, из них восемь лет она финансируется из средств республиканского бюджета. За это время собственное дело при поддержке органов службы занятости открыли более 5,1 тыс. жителей Карелии, за все время работы программы граждане получили более 350 млн рублей.

"Самым важным эффектом поддержки предпринимательской инициативы граждан все же является снижение уровня безработицы, создание новых рабочих мест. Рынок труда региона достаточно специфичен исторически. Удаленность населенных пунктов от центра, отсутствие крупных предприятий во многих районах создает дефицит рабочих мест, а малый бизнес в популярных для Карелии сферах помогает сохранить занятость, сделать территорию привлекательной, в том числе для проживания. Как правило, большинство успешных бизнесменов из бывших безработных развивают свой бизнес, получая более весомую поддержку от муниципалитетов, министерств и ведомств", - подчеркнула Фролова.

За последние три года существования программы размер гранта, который за это время получили 902 человека, увеличивался несколько раз. В 2020 году размер базовой финансовой помощи вырос со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, а объем поддержки для тех, кто относится к незащищенным слоям населения или планирует открывать свое дело по приоритетным для региона направлениям, увеличился с 200 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. За первое полугодие поддержку получили 153 безработных гражданина, из них 32 одобрили заявки на повышенный размер гранта.

Как пояснили в республиканском управлении труда и занятости, новые участники программы в 2020 году взяли средства под открытие предприятий по изготовлению металлоконструкций, изделий из дерева. Люди открыли фирмы по оказанию бухгалтерских, парикмахерских услуг, а также услуг общественного питания. "Наиболее активно в мероприятии в 2020 году принимают участие безработные граждане Петрозаводска, Олонецкого, Сортавальского, Кемского муниципальных районов", - добавили в республиканском ведомстве.