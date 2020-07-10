Власти Бурятии направят в течение трех лет почти 900 млн рублей на развитие сел

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Бурятии направят в течение 2020-2022 годов почти 900 млн рублей на развитие сел по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", из них около 837 млн рублей - средства из федерального бюджета, сообщили в пятницу ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что 40% граждан страны так или иначе связаны с работой в сельской местности. В связи с этим он поручил уделить особое внимание развитию сел в области культуры, образования и здравоохранения.

"В целях реализации положений госпрограммы в Бурятии разработана республиканская программа, по ней предусмотрено 376,7 млн рублей в 2020 году, 332 млн рублей в 2021 году, 189,6 млн рублей в 2022 году. Наибольший объем предусмотренного финансирования относится к реализации проектов комплексного развития сельских территорий - строительство и ремонт детских садов, школ, домов культуры, благоустройство общественных территорий", - сказали в министерстве.

Кроме того, в регионе утверждена подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения". "На 2021 год в Минсельхоз России от республики будет представлена заявка на общую сумму 120 млн рублей для обеспечения жильем 112 граждан", - уточнили в министерстве.

За период 2014-2019 годов в Бурятии благодаря республиканской госпрограмме жилищные условия улучшила 121 семья в сельской местности, в том числе 91 молодая семья. "Введено 7,8 тыс. кв. м жилья, - уточнили в Минсельхозе республики. - Было реализовано 39 проектов по грантовой поддержке местных инициатив, в рамках которых построено 29 спортивных и детских игровых площадок, восемь зон отдыха и отреставрировано два памятника, осуществлено строительство семи плоскостных спортивных сооружений с искусственным покрытием, в том числе стадиона в селе Тарбагатай. С 2018 года начата реализация проекта "Комплексное жилищное строительство микрорайона в северной части села Кабанск".

В Бурятии одной из главных проблем остается отток сельского населения, миграционный поток направлен в столицу республики - город Улан-Удэ и близлежащие Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский районы. Для привлечения людей в села в регионе также работает программа "Земский доктор" и "Земский учитель".