РЖД с 17 июля запускают скоростные "Ласточки" между Москвой и Костромой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" с 17 июля запускают скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Костромой, говорится в сообщении компании.

В РЖД считают, что новый маршрут будет способствовать популяризации внутрироссийского туризма, повышению транспортной доступности и развитию межрегионального железнодорожного сообщения. "Ласточки" № 716/715 в комплектации "Премиум" будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно. В первую поездку из Москвы поезд отправится 17 июля, из Костромы - 18 июля.

Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, "Ласточка" № 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" № 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.

В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку и высадку, в том числе с низких платформ. В вагоне №5 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Все пассажиры поезда смогут воспользоваться бортовым мультимедийным порталом, где представлены фильмы, музыка, аудиокниги, новости, расписание движения поездов.

Стоимость билета составит от 799 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени до отправления поезда и спроса на билеты. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифные предложения. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет стоимость билета будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "туда - обратно" обратный билет обойдется покупателю дешевле на 20%. Тариф "Больше пространства" позволяет одному пассажиру оформить проезд на двух смежных креслах со снижением стоимости второго на 50%, по тарифу "День рождения" пассажир-именинник с тремя сопровождающими может купить билеты со скидкой 30% при условии единовременной покупки.