МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году до 7,9 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Падение спроса на нефть в 2020 году из-за ситуации с пандемией и распространением коронавируса может составить 7,9 млн баррелей в сутки (б/с) в годовом выражении, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в июльском отчете. Прогноз улучшен по сравнению с июньской оценкой на 200 тыс. б/с.

Нынешние данные показывают, что худший период для рынка нефти остался в первой половине года, когда потребление нефти падало почти на 11 млн б/с из-за карантинных мер во всем мире. Во втором полугодии падение, как ожидают в МЭА, составит только 5,1 млн б/с. "По нашей оценке, мировой спроса на нефть в этом году составит 92,1 млн б/с, что на 7,9 млн б/с ниже уровня 2019 года. Это немного меньше, чем мы ожидали в прошлом отчете", - пишут эксперты агентства.

В 2021 году спрос может вырасти до 97,4 млн б/с, то есть будет примерно на 2,6 млн б/с ниже уровня 2019 года.

Прогноз по предложению нефти

Сокращение добычи нефти по всему мире из-за пандемии приведет к падению глобального предложения на 7,1 млн б/с, пишет МЭА в отчете. Оценка учитывает влияние сделки ОПЕК+.

В июне предложение нефти в мире снизилось на 2,4 млн б/с, до 86,9 млн б/с, что является минимумом за девять лет. Однако еще в апреле падение было более значительным - 14 млн б/с.

"Если ОПЕК+ останется в пределах оговоренных сокращений, то в 2020 году мировое предложение снизится на 7,1 млн б/с, прежде чем мы сможем увидеть скромное восстановление на 1,7 млн б/с в 2021 году", - отмечают эксперты МЭА.

Выполнение сделки ОПЕК+

Добыча стран ОПЕК+ в июне снизилась почти на 2 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 33,4 млн б/с. Соглашение о сокращении добычи нефти в этом месяце было выполнено на 108% против 89% месяцем ранее.

"Уровень исполнения соглашения ОПЕК+ в июне составил 108%. Это в том числе включает эффект от дополнительного сокращения добычи на 1 млн б/с в Саудовской Аравии", - говорится в отчете. Из его данных следует, что Россия в июне на 100% выполнила свою квоту по сокращению добычи нефти. Улучшили свои показатели Казахстан - 98% от плана, Ангола - 89%, Ирак - 89%. Низкие показатели по-прежнему у Конго - 34%, а Габон и вовсе нарастил добычу нефти в июле вместо сокращения.

Всего страны ОПЕК в июне снизили добычу нефти на 112% от плана, а страны "не ОПЕК" - на 99%.

Запасы нефти

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в мае 2020 года выросли почти на 82 млн баррелей и превысили 3,2 млрд баррелей, следует из июльского отчета. То есть с конца 2019 года они росли темпами на 2 млн баррелей в сутки.

По предварительным данным на июнь, в США запасы увеличились почти на 25 млн баррелей за счет нефтепродуктов. При этом запасы в плавучих хранилищах снизились на 35 млн баррелей, тогда как в мае их объем достиг исторического максимума в 176 млн баррелей.

Добыча в США

Падение добычи нефти в США, вызванное обвалом на рынке нефти, по всей видимости, достигло дна. Рост производства может начаться во второй половине года, сообщается в отчете.

По данным МЭА, добыча нефти в США в апреле упала на 1 млн баррелей в сутки (б/с) по отношению к марту и продолжила снижаться в мае и июне на 1,3 млн и 0,5 млн б/с соответственно. "Однако уже во второй половине года добыча может начать расти, мы видим, что падение приблизилось к своему дну", - пишут эксперты агентства.

Кроме того, с августа ОПЕК+ ослабляет ограничения по добыче на 2 млн б/с, а добыча в Ливии, на которую сделка ОПЕК+ не распространяется, к концу года может увеличиться на 0,9 млн б/с по отношению к нынешнему уровню.