К маркировке товаров легкой промышленности подключились более 18 тыс. компаний

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 18 тыс. участников оборота подключились к маркировке товаров легкой промышленности. Об этом сообщила в пятницу в ходе Fashion Tech Day ведущий бизнес-аналитик оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Гузиева.

"Более 18 тыс. компаний легкой промышленности подключились к маркировке, работают и заказывают коды маркировки на новую продукцию", - сказала она.

Эксперт призвала производителей и ретейлеров зарегистрироваться и разобраться в системе заранее, отметив, что обязательная маркировка товаров в отрасли начнется 1 января.

Гузиева прокомментировала вопрос импорта маркированной продукции. По ее словам, обмен данными между ФТС и "Честным знаком" по ввозу маркированной обуви налажен, ближе к ноябрю будет тестироваться обмен данными по товарам легкой промышленности.

Как пояснили в ЦРПТ, отдельного реестра организаций в данном виде деятельности нет, поэтому сказать точное число участников оборота пока невозможно. "Как показал опыт маркировки меховых изделий, численность зарегистрировавшихся в системе маркировки участников оборота значительно превысила оценки этого рынка. В 2016 году после начала маркировки шуб Минпромторг сообщал, что оборот легальных изделий из натурального меха после введения маркировки RFID-метками вырос почти в 10 раз", - добавили в организации.

Продажа немаркированных товаров легкой промышленности, согласно постановлению правительства РФ, будет запрещена с 1 января 2021 года. При этом до 1 февраля 2021 года все компании, включая производителей, импортеров и ретейлеров, обязаны промаркировать товарные остатки, не проданные до 1 января 2021 года.