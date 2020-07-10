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Red Wings перенесла поставки шести самолетов Airbus A321 на 2021 год

Компания планирует получить шесть самолетов SSJ 100 в 2020 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings перенесла поставки шести самолетов Airbus A321 на 2021 год. Об этом журналистам сообщил гендиректор перевозчика Евгений Ключарев.

"Мы в этом году просто исходя из ситуации не наращивали парк, что абсолютно объяснимо. Перенесли все самолеты, которые были готовы прилететь к нам в этом году, на следующий год", - сказал он, пояснив, что речь идет про шесть самолетов Airbus A321.

Также Red Wings планирует получить шесть российских самолетов SSJ 100 в этом году, сообщил Ключарев. "Планируем шесть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings, подконтрольная Ростеху через ОАК, до 2024 года возьмет в лизинг 60 самолетов SSJ 100. Планируется, что на базе авиакомпании будет создан перевозчик, который будет использовать преимущественно российские самолеты.

Пандемия коронавируса повлекла за собой приостановку авиаперевозок по всему миру, в результате чего авиакомпании столкнулись с избытком флота.

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