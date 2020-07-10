Первый миллиард рублей по индивидуальной программе развития поступит в Карелию в июле

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 июля. /ТАСС/. Карелия получит первый миллиард из 5 млрд рублей, предназначенных региону по индивидуальной программе развития, до конца июля 2020 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания у министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"1 млрд рублей поступит в регион до конца июля. Об этом шла речь на совещании министра экономического развития России с главами ряда субъектов", - говорится в сообщении.

По итогам работы регионов в 2024 году федеральные власти примут решение о возможности увеличить финансирование программы до 10 млрд рублей, продлив ее до 2027 года, пояснили ТАСС в пресс-службе.

Правительство РФ ранее утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список девяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная помощь.

Программа индивидуального развития Карелии направлена на поддержку инвесторов, туризма и спорта. Планируется, что 630 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры беломорских петроглифов, которые вместе с онежскими наскальными рисунками номинированы на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Петрозаводске планируется создать кластер зимних видов спорта стоимостью 1 млрд рублей на базе существующего республиканского спорткомплекса "Курган". Власти также намерены вложить деньги в развитие промпарка в столице Карелии, транспортных сетей, способствовать условиям создания новых рабочих мест.