Российские индексы к концу торгов вышли в плюс

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в пятницу к концу дневных торгов смог продемонстрировать рост благодаря улучшению мировых настроений. Так, индекс Мосбиржи по итогам вырос на 0,67%, до 2800,94, РТС - на 0,91%, до 1245,65 пункта. Доллар к рублю на 19:40 мск снизился на 0,03%, до 70,9 рубля, евро вырос на 0,06%, до 80,05 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 0,91%, до $42,74 за баррель.

Поддержали отечественный рынок и западные площадки. На биржах США сегодня "высокотехнологичный" Nasdaq, ранее обновивший рекордный максимум, перешел к коррекционному снижению, однако S&P 500 смог удержаться выше ближайшей поддержки 3140 пунктов. В Европе Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1%.

"Умеренный оптимизм в ЕС сохраняется, так как вирусная ситуация остается относительно стабильной. На следующей неделе ЕЦБ проведет заседание, на котором может порадовать "быков" новой порцией стимулирующих мер", - пояснила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Негативный тренд для российских индексов задавали бумаги компаний, закрывающие реестры акционеров, пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Так, акции "Алросы" и НЛМК снизились более чем на 3%.

Прогноз на понедельник

На следующей неделе опасения касательно второй волны пандемии в США и Европе могут продолжить давить на рыночные настроения, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Нефть также может усилить ценовую волатильность в ожидании решения ОПЕК+ в части продления сделки по сокращению добычи сырья, добавил эксперт.

При этом для российского рынка отдельным фактором давления останутся дивидендные отсечки. Так, последним днем торговли с дивидендами для обыкновенных акций "Газпрома" и АФК "Системы" будет вторник, для привилегированных акций "Мечела" и для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" такой датой станут среда и четверг соответственно, пояснил Александр Осин.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется диапазоне 2750-2820 пунктов, курс рубля к доллару - 70,7-72,5. По прогнозам "Фридом Финанс", в понедельник индекс Мосбиржи и курс доллара к рублю будут торговаться в районе 2740-2810 пунктов и 70,30-71,40 рубля соответственно.