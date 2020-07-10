Мурманская область поднялась в рейтинге АСИ на 15 позиций

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Широкий комплекс мер поддержки инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуемый в Мурманской области, позволил региону подняться на 15 позиций в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом в пятницу сообщил ТАСС и. о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич.

"Мурманская область в национальном рейтинге АСИ поднялась с 71-го на 56-е место, улучшив свое положение на 15 позиций. Положение региона в рейтинге улучшено в том числе за счет широкого комплекса мер поддержки инвесторов и субъектов МСП, увеличения доли государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов", - сказал Варич.

Сами предприниматели Мурманской области, по информации министерства, отмечают сокращение общего времени, необходимого для регистрации юридического лица, повышение эффективности подключения к электросетям, уменьшение количества дополнительно запрашиваемых документов в рамках контроля, повышение доступности кредитных ресурсов, а также положительно оценивают качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов.

Об инвесторах

Четыре якорных инвестора входят в состав территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", созданной в Мурманской области: ООО "Новатэк-Мурманск", ООО "Морской торговый порт "Лавна", ООО "Морской терминал Тулома" и АО "Корпорация развития Мурманской области". При этом правительство ведет работу по расширению списка инвесторов. Семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в территорию опережающего развития "Столица Арктики". ПАО "Новатэк" стал первым резидентом ТОР.

В Мурманской области на территории Белокаменки компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Он предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Объем инвестиций в проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области составит более 190 млрд рублей.

О наблюдательном совете АСИ

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся прошлые итоги работы агентства.

Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Владимир Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.