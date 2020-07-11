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В Приморье возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки

Во время работы продавцы обязательно должны быть в масках и перчатках
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные ярмарки возобновляют работу в Приморье после перерыва из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"С 12 июля ярмарки развернутся в селе Вольно-Надеждинское, селе Романовка и деревне Царевка Шкотовского района, Дальнегорске и Лучегорске. Во время работы продавцы обязательно должны быть в масках и перчатках, через каждые два часа обрабатывать торговое место дезинфицирующими средствами", - говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 5 тыс. человек, за минувшие сутки темп прироста заболевших составил 1,3%. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение социальной дистанции при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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