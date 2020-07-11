Меры господдержки спасли от банкротства большую часть предприятий туротрасли КБР

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Федеральные и региональные меры поддержки, введенные в связи с пандемией коронавируса, спасли от банкротства более 85% предприятий туристической отрасли Кабардино-Балкарии (КБР). За помощью обратились более половины официально работающих компаний, которые без существенных потерь смогли дождаться открытия сезона, сообщил ТАСС в субботу министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Туристическая отрасль в регионе признана одной из наиболее пострадавших от пандемии, весь комплекс был закрыт с 28 марта и заработал лишь 10 июля. Республиканские власти выделили дополнительно 20 млн руб. для поддержки предприятий отрасли.

"Любая легально работающая компания или индивидуальный предприниматель могут воспользоваться мерами поддержки, предоставляемыми на федеральном и региональном уровне. Этот комплекс дает эффект и на сегодняшний день. Если коэффициент убытия предприятий (разорение, закрытие) в эпоху коронавируса в РФ составляет 20%, то у нас в КБР - 12-15%. Такая картина и в туристической отрасли, сегодня мы не видим массовых банкротств, но, конечно, ситуация напряженная. В отрасли туризма в республике работает 221 предприятие, из них более половины обратились за помощью, остальные либо собираются, либо видят бесполезность этого процесса", - рассказал Шогенцуков.

Предприятиям выделили субсидии на поддержку занятости, рассчитанные исходя из численного состава работников на начало периода эпидемии.

"Также субъектам бизнеса было предложено обратиться в уполномоченные банки, среди которых - Сбербанк и ВТБ, - за кредитом на поддержку занятости. Несколько наших предприятий такой кредит получили, по некоторым заявки рассматриваются, многие сейчас получат свободные дополнительные средства", - добавил он.

Все предприятия, которые работают официально, где существует штат и которые не имеют больших долгов перед бюджетом, получили субсидии, заверил министр. Учреждения, не отнесенные к субъектам МСП, получили помощь от правительства КБР. "Помощь на региональном уровне предусмотрена в основном для компаний, вошедших в Перечень системообразующих организаций КБР ", - уточнил министр.

Средства на защиту

Медицинский персонал, работающий в госпиталях особо опасных инфекций, где лечат от коронавируса, в настоящее время проживает в нескольких санаториях Нальчика. "Этим санаториям государство также выплатит определенные средства. Конечно, это прибыли не принесет, но продержит предприятие на самоокупаемости и позволит остаться на плаву, поддерживать инфраструктуру и ждать начала полноценного сезона", - добавил министр.

По данным Министерства курортов и туризма КБР, в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек. Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие - в первом полугодии турпоток снизился на 50%. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих.